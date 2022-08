O professor que carrega a mística do ciclismo

José Pedro Gomes Hoje às 21:45 Facebook

José Santos diretor da RP/Paredes/Boavista integra o pelotão há décadas e lembra a antiga preparação para a Senhora da Graça

Na caravana da Volta a Portugal não há ninguém com mais anos de ciclismo do que José Santos, diretor da RP/Paredes/Boavista, que há quase meio século lida diretamente com a modalidade. Além de 36 anos seguidos como diretor, o conhecido professor soma mais seis como jornalista e outros dois como ciclista, num vasto percurso que lhe permite falar da evolução da modalidade, nomeadamente na abordagem à mítica etapa de hoje da Sra. da Graça.

"Desde logo, as estradas eram bem piores e mais duras para os ciclistas, com um asfalto fraco e muitas curvas. As bicicletas eram quase dois quilos mais pesadas, e a logística era um desafio à criatividade", começou por explicar José Santos, ao JN.