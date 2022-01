Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 17:09 Facebook

Em Portugal, um jogo pode realizar-se se uma equipa tiver no mínimo 13 jogadores, entre eles opções da equipa B e dos sub-23. Em Espanha é parecido. Mas em Inglaterra há algumas diferenças.

Em Portugal o último jogo a levantar dúvidas em relação à sua realização é o encontro entre o Estoril e o F. C. Porto. Os canarinhos têm 28 infetados com a covid-19 entre jogadores, treinadores e staff e pretendem que a partida seja adiada, no entanto, o apertado calendário dos dragões dificulta a decisão.