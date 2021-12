O que espera ao F. C. Porto depois de esbanjar 9,6 milhões

José Pedro Gomes Ontem às 23:42 Facebook

Dragões têm de disputar um play-off para chegarem aos oitavos de final da Liga Europa.

Além do peso anímico da derrota, este desaire frente ao Atlético de Madrid, que ditou o afastamento dos oitavos de final da Liga dos Campeões, apenas pela segunda vez nos cinco anos do técnico Sérgio Conceição no comando da equipa, também se pauta como um duro revés para cofres azuis e brancos, que deixam de encaixar um prémio de apuramento de 9,6 milhões de euros.

É com menos esse significativo valor que os dragões enfrentam agora o próximo desafio, na Liga Europa, mas, ao contrário de outros anos, com moldes diferentes, pois terão de passar por um play-off, para poderem disputar os oitavos de final da prova. Haverá um sorteio na segunda-feira, às 11 horas, que vai englobar os oito terceiros classificados dos grupos da Champions e os oito segundos classificados dos grupos da Liga Europa.

Os vencedores desses oito jogos do play-off, que se disputam a duas mãos, a 17 e 24 de fevereiro, irão juntar-se aos oito vencedores dos grupos da Liga Europa, para que então se realizem os oitavos de final da prova.

Como detalhe, as equipas que vêm da Champions não são consideradas cabeças de série neste sorteio, e por isso jogam primeiro em casa e depois fora. Formações do mesmo país não se podem defrontar neste play-off. Resta saber agora a sorte que terá o F. C. Porto, depois de se despedir da Champions.