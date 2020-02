Eduardo Costa Hoje às 15:06 Facebook

Twitter

Partilhar

A primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal joga-se esta terça-feira, com o Benfica a receber o Famalicão às 19.15 horas, e o F. C. Porto a deslocar-se ao terreno do Académico de Viseu às 20.45 horas.

O Benfica já não chega a uma final da Taça de Portugal desde a época 2016/2017, quando venceu o Vitória SC por 2-1. O foco é grande para a equipa da Luz, que pretende regressar ao Jamor novamente. Já do lado dos dragões, com a derrota na Taça da Liga, Sérgio Conceição quer afastar os fantasmas das finais perdidas e conquistar mais um troféu para o F.C. Porto.

Benfica - Famalicão

O Benfica recebe o Famalicão num ótimo momento de forma. Desde o empate com o Vitória FC na Taça da Liga, os encarnados venceram os seis jogos em que participaram. São líderes isolados da Liga com mais sete pontos que o segundo classificado, F. C. Porto.

O Famalicão tem dois empates e uma derrota nos últimos três jogos e não atravessa o melhor momento da temporada. No entanto, a equipa recém-promovida é uma das grandes sensações da Liga Portuguesa. Encontra-se no quinto lugar, e pratica um futebol ofensivo e atrativo, que muitas vezes trouxe bons resultados.

No Benfica, há que destacar os atuais momentos de forma de Rafa e Carlos Vinícius. O português regressou de lesão recentemente e já leva três golos (dois deles contra o Sporting) e uma assistência, nos quatro jogos que participou. O avançado brasileiro é a uma das referências ofensivas da equipa: regista 17 golos e 11 assistências em todas as competições, e marcou nos últimos dois jogos.

O Famalicão é uma das equipas revelação da época e conta com vários jogadores influentes. Fábio Martins é uma das referências, com sete golos e quatro assistências. O avançado Toni Martínez é o melhor marcador da equipa com nove golos. O médio Pedro Gonçalves, também conhecido como Pote, é importante nos processos ofensivos e já contribuiu com cinco golos e seis assistências.

Bruno Lage referiu, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo, que não vai descansar nenhum jogador (Benfica defronta o F.C . Porto no sábado), portanto será provável que a maioria dos habituais titulares esteja em campo. Apesar da vitória por 4-0 para a Liga, o técnico elogiou o Famalicão, referindo que a equipa fez um grande jogo.

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, atribuiu o favoritismo ao Benfica, mas referiu que analisou o último jogo contra os encarnados, e percebeu onde devia melhorar, acreditando que a equipa está mais bem preparada para este encontro. O treinador admitiu que também não vai fazer muitas mudanças, sendo que o objetivo passa por levar a decisão da eliminatória para Famalicão.

Para chegar até às meias-finais, o Benfica venceu o Cova da Piedade, Vizela, SC Braga e Rio Ave. O Famalicão ultrapassou o Lourosa, Académica, Mafra e Paços de Ferreira.

Académico Viseu x F.C. Porto

O Académico de Viseu recebe o F.C. Porto, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, mas também só uma derrota no mesmo período. A equipa tem o terceiro pior ataque da II Liga (17 golos marcados), mas tem uma das melhores defesas (19 sofridos).

Duas derrotas frente ao SC Braga abalaram um pouco a equipa do F.C. Porto. No entanto, os dragões recuperaram a confiança ao vencer os últimos dois jogos. Derrotaram o Gil Vicente por 2-1, e o Vitória FC por 4-0.

A equipa de Viseu tem duas referências ofensivas interessantes: o médio ala Jean Patrick já leva seis golos e duas assistências esta época, e é o melhor marcador. O avançado Anthony Carter já contribuiu diretamente para oito golos da equipa (quatro golos marcados e quatro assistências).

No F. C. Porto, Tiquinho Soares tem estado em grande forma, com 12 golos nos últimos 14 jogos.

Mas como Sérgio Conceição deverá dar oportunidades a outros jogadores, Vítor Ferreira pode ser um dos destaques. O médio de 19 anos entrou nos últimos dois jogos do campeonato e mostrou qualidade. Fábio Silva e Luis Díaz podem ser opções para desequilibrar a defesa do Académico.

Na conferência de antevisão à partida, Rui Borges destacou a vontade do F.C. Porto em chegar à final devido à eliminação da Taça da Liga. Apesar de admitir que é um adversário forte, o técnico sublinha a ambição e determinação da equipa em continuar o bom trajeto na competição.

Sérgio Conceição acredita que seria uma falta de respeito desvalorizar o Académico de Viseu, tendo em conta o seu percurso na Taça de Portugal. O treinador realçou as qualidades defensivas do adversário e enalteceu a importância de chegar à final e vencê-la. Relativamente às escolhas para o onze inicial, o técnico dos dragões referiu que vai escolher o mais indicado para vencer, com foco total neste jogo.

Para alcançar esta fase da Taça de Portugal, o Académico de Viseu ultrapassou o CD Rabo Peixe, o Real SC, o Feirense, o Chaves e o Canelas 2010. Já os dragões derrotaram o Coimbrões, o Vitória FC, o Santa Clara e o Varzim.