O que esperar do Famalicão-Benfica, que vai apurar primeiro finalista da Taça

Famalicão e Benfica disputam, esta terça-feira, o encontro que determinará o primeiro finalista da Taça de Portugal.

O Famalicão recebe, esta terça-feira, o Benfica na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Os encarnados venceram o primeiro jogo na Luz por 3-2, e esperam agora garantir um lugar na final. Os famalicenses procuram dar a volta ao resultado para vencer a eliminatória.

Ambas equipas disputaram um jogo intenso na primeira mão, que teve duas reviravoltas. O Benfica entrou a ganhar e o Famalicão conseguiu reverter o resultado com golos de Pedro Gonçalves e Toni Martinez.

Rafa e Gabriel marcaram para o Benfica, que conseguiu completar a reviravolta e vencer o jogo já nos descontos.

Houve um total de 26 remates, 10 deles à baliza. Ambas equipas criaram muitas chances de golo e finalizaram um total de 16 vezes dentro da área adversária.

O Famalicão apostou forte na construção desde trás e no contra-ataque e conseguiu ferir o Benfica dessa forma, aproveitando dois erros de Ferro para marcar os dois golos.

O Benfica sentiu dificuldades em desbloquear o bloco defensivo do adversário e encontrar o espaço entre linhas que habitualmente procura.

Uma recarga aproveitada por Rafa e um golo de canto no último minuto permitiram que os encarnados fossem para a segunda mão em vantagem.

Derrotas no fim de semana

Ambas equipas perderam no fim de semana para a Liga portuguesa. O Famalicão foi goleado pelo Vitória SC por uns expressivos 7-0, enquanto o Benfica foi derrotado pelo F. C. Porto no clássico.

O treinador João Pedro Sousa colocou em campo jogadores que não costumam ser os habituais titulares na Liga portuguesa. Futebolistas como Fábio Martins, Toni Martinez, Pedro e Diogo Gonçalves, Racic, entre outros, não começaram de início no domingo.

O técnico parece ter focado todas as energias no jogo para a Taça de Portugal, ao descansar alguns dos titulares na Liga.

A semana teve dois jogos desgastantes para o Benfica, a nível físico e psicológico. Na Taça, uma partida com um ritmo intenso com constante procura do golo, com o Benfica a ter de correr atrás do resultado por ter estado em desvantagem.

O jogo contra o F. C. Porto foi difícil para os encarnados, em que procuraram reverter um resultado de 3-1. Estiveram a segunda parte toda praticamente no momento ofensivo e a defender contra-ataques.

O Benfica manteve o onze base nos dois jogos, apenas com algumas alterações, e isso pode ter implicações físicas. Para além disso, a derrota com o rival pode pesar na mente dos jogadores.

O que os treinadores esperam do jogo

João Pedro Sousa acredita que, para vencer, O Famalicão tem de estar num dia positivo e diz que o desejo é chegar à final.

"Perdemos o jogo da primeira mão, ficámos com a nítida sensação que podíamos ter trazido um resultado mais positivo e é com esse espírito que vamos entrar em campo", referiu o treinador.

"Os resultados não terão influência no jogo. Esta competição é diferente, é praticamente uma final", afirmou o técnico, desvalorizando a derrota no fim de semana.

Bruno Lage partilha da opinião de João Pedro Sousa. As derrotas não influenciam "nem para um lado nem para o outro", diz o treinador do Benfica.

"Em termos motivacionais, estamos desejosos do próximo jogo, que ainda bem que tem esta importância, porque queremos dar uma boa resposta", finalizou o técnico.

Bruno Lage destacou que o principal foco da equipa passa por voltar a jogar bem, principalmente nos momentos com bola.

"Temos de ser efetivos na pressão e vencer os duelos individuais. Temos de ter uma taxa de sucesso maior nisso. Não basta termos intenção de pressionar", acrescentou.