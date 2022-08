O que levam as equipas na bagagem para correr uma Volta a Portugal

São toneladas de material e centenas de peças variadas imprescindíveis para uma prestação competitiva durante os 12 dias da prova. A operação logística das equipas de ciclismo para a Volta a Portugal é preparada com semanas de avanço e o pior receio é que alguma coisa fique esquecida

Nas vésperas do arranque da prova rainha do ciclismo nacional a azáfama foi grande na sede da Efapel, em Vila do Conde, onde esteve em marcha uma complexa operação logística para carregar todo o material necessário para a prestação na prova.

Os elementos da equipa desdobram-se na missão de preparar, verificar e carregar o autocarro, o camião e os quatro carros de apoio que vão compor a caravana da Efapel, com todas as peças, objetos e utensílios imprescindíveis para que nada falte aos ciclistas na estrada.