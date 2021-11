O que mudou no futebol para choverem golos no campeonato

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:28 Facebook

A última jornada teve, no total, 34 golos marcados, registo só superado em junho de 2020. Manuel Machado aponta para uma "alteração da ideia de jogo".

A 11.ª jornada da Liga trouxe emoção, casos e golos. Muitos golos. Com 34 tiros certeiros, esta foi a ronda em que os adeptos se levantaram mais vezes das bancadas para festejar, tendo superado a terceira jornada, com 27 golos. Na mesma ronda, a Liga portuguesa conseguiu ter mais tentos do que os principais cinco campeonatos europeus, mesmo tendo menos equipas.

Enquanto que em Portugal se marcaram 34 golos - quase metade aconteceram no Boavista Famalicão (2-5) e no Benfica-Braga (6-1), aliás só o Belenenses SAD e o Paços de Ferreira não marcaram - na Premier League, que conta com 20 equipas, marcaram-se apenas 20 golos. Com cenários idênticos, em Espanha registaram-se 30 tentos, em Itália 29 e na liga francesa houve 30 tiros certeiros. Na Alemanha, que também conta com 18 clubes, houve 21 golos.