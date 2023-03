O que mudou no V. Guimarães no primeiro ano do presidente

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 11:52 Facebook

Eleito a 5 de março de 2022, faz hoje um ano, com 62,5% dos votos, António Miguel Cardoso tem motivos para estar satisfeito com o trabalho desenvolvido no primeiro ano de mandato como presidente do V. Guimarães.

Apesar de um início de mandato atribulado, com as saídas de Diogo Boa Alma do cargo de diretor desportivo e de Pepa do comando técnico da equipa de futebol, paulatinamente o presidente do V. Guimarães foi impondo algumas das ideias apresentadas durante a campanha eleitoral que levaram à vitória final, à frente de Miguel Pinto Lisboa e Alex Costa.

Num ano, a obra de António Miguel Cardoso fica marcada pela redução da folha salarial, a extinção da equipa de sub-23 e a rescisão de jogadores que não se conseguiram impor no quadro vitoriano. Estas medidas levaram à redução do passivo e ao equilíbrio financeiro, dois vetores necessários na gestão do clube.