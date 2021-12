O que pode sair a Braga e F.C. Porto no play-off da Liga Europa

Eduardo Pedrosa Costa Ontem às 22:54 Facebook

Guerreiros apanham tubarão vindo da Champions e dragões podem defrontar a Lazio, onde jogou Sérgio Conceição.

O empate do Braga frente aos sérvios do Estrela Vermelha (1-1) obriga os guerreiros a terem de disputar um play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Assim sendo, os minhotos vão enfrentar um adversário do pote 2, que são as equipas que terminaram a Liga dos Campeões no terceiro lugar da fase de grupos, com exceção do F. C. Porto, visto que duas formações do mesmo país não podem jogar uma contra a outra nesta fase. O conjunto orientado por Carlos Carvalhal vai enfrentar um dos tubarões vindos da prova milionária: Barcelona, Dortmund, Leipzig, Sevilha, Sheriff, Zenit ou Atalanta.

Já o F. C. Porto mede forças com uma das formações do pote 1, que são as que terminaram no segundo lugar do respetivo grupo da Liga Europa. São elas: Rangers, Real Sociedad, Nápoles, Olympiacos, Bétis, Dínamo Zagreb e Lazio. O sorteio do play-off da Liga Europa realiza-se na próxima segunda-feira (dia 13) e ditará o adversário das equipas portuguesas na competição. Os oitavos de final ficarão definidos também em sorteio, a 25 de fevereiro.

A primeira mão do play-off disputa-se a 17 de fevereiro, com as equipas do pote 1, ou seja, os cabeças de série, a jogar a segunda mão em casa, como será o caso do Braga. Já a formação orientada por Sérgio Conceição vai disputar no estrangeiro a segunda mão