O que se diz lá fora sobre a derrota de Portugal frente à Sérvia

A manhã desta segunda-feira não poderia ser mais dura. Portugal perdeu no domingo à noite com a Sérvia, no Estádio da Luz, o que obriga a seleção das quinas a discutir um play-off se quiser estar presente no Mundial do Catar, em 2022.

Um pouco por toda a Europa as reações são idênticas relativamente à derrota de Portugal, em casa, num estádio da Luz a abarrotar, frente à Sérvia (1-2).

No jornal" A Marca", o destaque vai para o primeiro golo da Sérvia, que os espanhóis classificam de "erro que custou a classificação a Portugal".

Foto: Jornal "A Marca"

Ainda por Espanha, o jornal "As" destacou os momentos após o apito final e centrou as atenções num diálogo que existiu entre Cristiano Ronaldo e o selecionador Fernando Santos.

Foto: Jornal "AS"

Ainda por terras de "nuestros hermanos", o "Mundo Deportivo" destaca as capas dos jornais portugueses, que criticaram, em larga escala, a exibição portuguesa.

Foto: Mundo Deportivo

Por Inglaterra, o "The Sun", e à semelhança do que fez o "AS", o destaque vai para o momento já depois do jogo entre Cristiano Ronaldo e Fernando Santos.

Foto: The Sun

O "The Guardian" centra as atenções em Mitrovic que, com um golo tardio, obrigou Portugal a disputar o play-off.

Foto: The Guardian

No Brasil, o "Lance!" fala em drama lusitano.

Foto: Lance!