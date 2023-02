O racismo com as armas apontadas a Vinícius Júnior

Avançado do Real Madrid tem sido alvo de palavras, atitudes e ações discriminatórias ao longo da temporada.

Sempre que o racismo acontece lá surgem as desculpas que colocam a responsabilidade no insultado e minimizado. Com Vinícius Júnior é igual. Porque finta muito, porque faz habilidades com a bola, porque festeja a dançar, porque provoca os adversários... O internacional brasileiro tem sido o alvo de jogadores, treinadores, comentadores, adeptos e a evidente caça ao homem só se tem acentuado, o que também se justifica com a inação da liga espanhola em identificar e punir os que recorrem à primitiva reação racista para melindrar e tentar prejudicar o jogador do Real Madrid.

O Estádio Son Moix, em Palma de Maiorca, foi o último a dar palco a cenas e a palavras deploráveis. Seguindo o mau exemplo da época passada, em que foram bem audíveis coisas como "vai apanhar bananas", a aversão a Vinícius Júnior ganhou outra pujança. Os assobios sempre que tocava na bola não seriam relevantes se os mesmos não fossem apenas direcionados para ele, mas o pior foram os gritos de "macaco, macaco" que a transmissão televisiva fez questão de não esconder. A hostilidade, contudo, também se mostrou no relvado, com jogadores da equipa insular a provocarem o brasileiro, quase sempre resumindo-o a um chorão: "Quando lhe chamam provocador, Vinícius usa o racismo", defendeu-se Raillo. Tal como na época passada, a Liga espanhola abriu uma investigação para apanhar os adeptos que mancharam esse jogo; se o resultado for o mesmo, o caso acabará arquivado.