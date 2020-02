Marselha de André Villas-Boas bate recorde de invencibilidade

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 15:11 Facebook

O Marselha bateu o recorde de dias sem derrotas, não sofreu golos nem perdeu um jogo em 2020, na Liga francesa.

O Marselha de André Villas-Boas está a fazer uma das melhores temporadas dos últimos anos. A equipa está isolada no segundo lugar, com mais oito pontos que o terceiro classificado Rennes, e está a doze pontos do líder Paris Saint-Germain.

O grande destaque vai para o registo da equipa nos últimos 16 jogos. Com 13 vitórias e três empates, o Marselha está invicto desde 30 de outubro de 2019. Com isto, Villas-Boas bateu um recorde de invencibilidade que durava desde a época de 1998/1999.

Na altura, o Marselha, comandado por Roland Courbis, esteve 17 jogos sem perder, o que deu um total de 103 dias sem conhecer o sabor da derrota. Com o próximo jogo a ser realizado no dia 12, a equipa Villas-Boas vai estar um total de 105 dias invicto.

Desde o início de 2020 que o Marselha não sofre qualquer golo na Liga francesa, e é a única equipa nas cinco principais ligas europeias com este registo.

No segundo lugar do campeonato, Villas-Boas pode fazer aquilo que já não é feito desde 2012/2013: classificar o Marselha para a Liga dos Campeões. Tal seria um feito, visto que, na última década, a equipa apenas se qualificou para a prova milionária por três vezes.

O Marselha tem um plantel de qualidade, que junta a experiência e juventude. Uma das principais figuras desta temporada está a ser Dimitri Payet.

O francês é dos mais influentes no ataque e o que mais contribui diretamente para golos: no total, está envolvido em 16: onze golos e cinco assistências.

Payet já leva 11 golos e 5 assistências esta época Foto: GERARD JULIEN / AFP

Morgan Sanson e Maxime López são médios muito importantes no aspeto ofensivo. Esta temporada já contribuíram diretamente para 10 golos do Marselha só na Liga francesa.

Boubacar Kamara está a tornar-se numa jovem promessa muito interessante. O francês tem alternado entre defesa-central e médio defensivo e tem cumprido com qualidade em ambas posições.

"Les Olympiens" são a terceira melhor defesa do campeonato com 21 golos sofridos, e formam o quinto melhor ataque com 33 marcados. A equipa está nos quartos-de-final da Taça de França, e vai defrontar o Lyon, que já venceu esta temporada na Liga francesa.

A 12 pontos do PSG, terminar no segundo lugar da Liga e ir o mais longe possível na Taça de França serão os principais objetivos de André Villas-Boas para o que resta desta temporada, que já está a superar as expectativas iniciais.