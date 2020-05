O regresso aos treinos do F. C. Porto: plantel dividido e exames imunológicos

JN Ontem às 22:13 Facebook

O plantel azul e branco regressa aos treinos esta segunda-feira para preparar as últimas dez dez jornadas da Liga.

Depois de quase dois meses de interregno, o F. C. Porto regressa ao trabalho no Olival esta segunda-feira. A newsletter diária dos dragões explicou que os atletas e a equipa técnica estão de volta e não apenas opara treinar, mas também para fazer exames imunológicos.

"Perante a possibilidade de a Liga ser retomada no último fim de semana de maio, o F. C. Porto regressa ao trabalho de relvado a partir da próxima segunda-feira, no Olival. O F. C. Porto regressa ao trabalho na próxima segunda-feira, às 9h00, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival. O plantel portista será dividido em três grupos, que realizarão exames imunológicos além do treino dirigido por Sérgio Conceição nos relvados do Olival", explicou o F. C. Porto.

Já este sábado, Sérgio Conceição, na rubrica "F. C. Porto em casa", prometeu uma equipa pronta para o regresso. "Estamos preparados para voltar, não demos férias aos jogadores. Não estou a criticar quem as tenha dado. Achei que isto mais tarde ou mais cedo ia recomeçar e achei por bem manter os jogadores ativos e focados num possível regresso. O que eu acho é pouco importante, o importante é que vamos começar na segunda-feira com toda a força. Vamo-nos preparar no Olival para que estarmos preparados quando se iniciar a competição", afirmou.