O regresso da Liga dos Campeões à lupa

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 12:45 Facebook

Twitter

Partilhar

A Liga dos Campeões está de volta esta terça-feira, com os primeiros dois jogos dos oitavos-de-final. O Atlético Madrid recebe o Liverpool, enquanto o Paris Saint-Germain se desloca ao terreno do Borussia Dortmund. Leia abaixo a antevisão das partidas.

Atlético Madrid x Liverpool

O Atlético Madrid recebe o campeão em título Liverpool. A equipa está num momento de forma complicado, tendo vencido apenas um jogo nos últimos sete. Os vários casos de lesão estão a ter muito impacto nas prestações dos espanhóis. Jogadores como João Félix, Diego Costa, Herrera e Trippier são as principais baixas do Atlético. A equipa de Simeone conta apenas com Morata como avançado puro, mas especula-se que Diego Costa possa estar de regresso para este encontro.

O Atlético ficou em segundo lugar do seu grupo, com dez pontos, atrás da Juventus, com 16. Venceu três jogos, empatou um, e perdeu dois. Foi a quinta melhor defesa da fase de grupos com apenas cinco golos sofridos. De todas as equipas que ficaram em segundo lugar, foi, juntamente com a Atalanta e Dortmund, o pior ataque com apenas oito golos marcados.

João Félix está lesionado e não vai a jogo frente ao Liverpool Foto: EPA/RODRIGO JIMENEZ

Com os possíveis regressos ao onze inicial de Morata e Diego Costa, a equipa ganha mais poderio ofensivo. No entanto, uma das críticas ao Atlético esta temporada tem sido a falta de qualidade no setor atacante. A equipa é forte defensivamente, mas falha em criar muitas oportunidades de golo, mesmo contra equipas "inferiores".

O Atlético deverá dar a posse de bola ao adversário para apostar mais nas transições defesa-ataque. Deve defender com um bloco compacto, e pressionar de forma intensa para recuperar a bola e depois fazer essas transições. Poderáconseguir criar perigo ao explorar o espaço que os laterais do Liverpool deixam livre com as suas subidas.

Da última vez que o Liverpool se deslocou ao Wanda Metropolitano (estádio do Atlético), foi para jogar e vencer a última edição da Liga dos Campeões.

Os "reds" chegam aos oitavos-de-final num grande momento de forma. Já não perdem desde dezembro, num jogo da Taça da Liga inglesa onde colocaram a equipa jovem a jogar. Antes disso, só mesmo frente ao Nápoles em setembro, no primeiro jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Os comandados de Jurgen Klopp terminaram no primeiro lugar do grupo com 13 pontos, mais um que o Nápoles, segundo classificado. Venceram quatro jogos, empataram um e perderam outro. Com o regresso de lesão de Mané, e com Fabinho a ganhar mais ritmo competitivo após lesão, o Liverpool está ainda mais forte.

A principal dificuldade que o Liverpool poderá encontrar será na forma como pode desbloquear o bloco defensivo do Atlético. Tentará criar perigo com a superioridade numérica que pode encontrar no meio campo, e com as combinações rápidas dos médios com Firmino, para procurar as entradas de Mané e Salah.

Borussia Dortmund x Paris Saint-Germain

O Borussia Dortmund, clube pelo qual alinha o português Raphael Guerreiro, entra para os oitavos-de-final com quatro vitórias nos últimos seis jogos. A equipa de Lucien Favre está muito forte no aspeto ofensivo, tendo marcado 29 golos no mesmo período. A contratação do avançado Haaland está a dar frutos. O norueguês já leva nove golos em seis jogos, e aumentou significativamente a qualidade ofensiva dos alemães.

O Dortmund ficou no segundo lugar do grupo, com dez pontos, atrás do líder Barcelona, com 14. Venceram três jogos, empataram um e perderam dois, tendo marcado oito golos e sofrido o mesmo número.

Haaland marcou nove golos em seis jogos pelo Dortmund. Foto: EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Com Haaland como referência ofensiva, e jogadores como Sancho e Hakimi em grande forma, o Dortmund poderá apostar na procura da velocidade e criatividade dos seus avançados para criar situações de golo. No aspeto defensivo terá de ter em conta as movimentações de Mbappé e o desequilíbrio de Neymar pelo corredor central.

O Paris Saint-Germain começa a fase a eliminar da Liga dos Campeões numa série invicta de 23 jogos. O percurso na fase de grupos da prova milionária foi muito bom, tendo empatado apenas um jogo. Os parisienses venceram cinco jogos, terminaram no primeiro lugar do grupo com mais cinco pontos que o Real Madrid, foram a melhor defesa e o terceiro melhor ataque da fase.

Com Neymar de regresso de lesão e com Mbappé, Icardi e Di Maria num grande momento de forma, o poderio ofensivo do PSG é claro. O clube francês deverá apostar na velocidade e movimentações de Mbappé, na criatividade de Neymar e Di Maria, e na capacidade de finalização de Icardi. No aspeto defensivo conta com Gueye e Verratti para condicionar a ação dos médios adversários.

Ambos os jogos estão marcados para esta terça-feira, às 20 horas, e vão dar início à fase a eliminar desta edição da Liga dos Campeões.