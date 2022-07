O regresso de Cristiano Ronaldo e as críticas de Lewandowski ao Bayern

Hoje às 21:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Cristiano Ronaldo voltou aos treinos do Manchester United e Lewandowski abordou, pela primeira vez, a saída do Bayern Munique. Em Espanha, garantem que Bernardo Silva está disposto a esperar até ao último dia pelo Barcelona.

F. C. Porto: Rúben Semedo está no Catar para assinar pelo Al-Duhail, que vai adquirir 50% do passe do defesa português ao Olympiacos, por três milhões de euros. O central, de 28 anos, começou a temporada transata na equipa grega e transferiu-se para o clube azul e branco em janeiro, ainda a tempo de se sagrar campeão nacional. O Al-Duhail, que é treinado pelo ex-jogador Hernán Crespo, inicia o campeonato do Catar a 3 de agosto.

Benfica: O guarda-redes Vladan Kovacevic confirmou, em entrevista ao jornal polaco Sport Interia, o interesse dos encarnados. "Não posso falar muito. Sim, há interesse. Vamos ver o que acontece. Seria estranho se eu não pensasse nisso, mas neste momento estou focado no Raków. Tenho várias opções, o Benfica não é o único. A verdade é que a decisão pertence ao Raków, com quem prolonguei contrato até junho de 2026. Foi importante para mim e estou feliz por ter conseguido. Sabe-se que uma transferência seria uma grande coisa, mas neste momento estou no Raków", afirmou.

Vizela: O lateral esquerdo Matheus Pereira reforçou os minhotos com um contrato válido até junho de 2025. Vinculado ao Cruzeiro desde os escalões de formação, o defesa brasileiro, de 21 anos, esteve cedido ao Guarani na primeira metade de 2022, tendo marcado três golos e cumprido 26 jogos oficiais pela formação da Série B, segundo escalão do país natal. O jogador estreou-se como sénior do Cruzeiro em 2020, totalizando um golo em 25 jogos oficiais, e representou o clube de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, por 36 ocasiões em 2021, também na divisão secundária. O lateral esquerdo Matheus Pereira é o terceiro reforço do Vizela na 'janela' de transferências em curso, depois de asseguradas as contratações do guarda-redes Fabijan Buntic, ex-Ingolstadt, da II Liga alemã, e do médio Diego Rosa, por empréstimo do Manchester City.

Marítimo: O clube insular anunciou a contratação de Jesús Ramírez para o ataque, naquela que será a primeira experiência do jogador no futebol europeu. O futebolista venezuelano chega aos verde rubros proveniente dos mexicanos do CA Morelia, onde disputou na temporada transata 38 partidas oficiais e marcou 10 golos, registando já esta época quatro jogos e um golo. "Antes, o jovem de 24 anos, conhecido no Mundo do futebol como 'Chucho' Ramírez, já havia jogado no Chile e na Colômbia. A experiência acumulada - e precoce - nos competitivos campeonatos da América Latina antecede, assim, a estreia de Ramírez na Europa, promovida pelo Maior das Ilhas", pode ler-se em comunicado. O avançado é a quinta contratação oficializada pelos leões do Almirante Reis para a época 2022/23, seguindo-se ao guarda-redes Matous Trmal (ex-Vitória de Guimarães), aos médios defensivos João Afonso (ex-Gil Vicente) e Rafael Brito (emprestado pelo Benfica), e ao médio ofensivo Lucho Veja (ex-Estoril Praia).

PUB

Marselha: O clube francês oficializou a contratação do lateral esquerdo internacional sub-21 português Nuno Tavares, que vai jogar em 2022/23 no clube da Ligue 1 por empréstimo do Arsenal. Num vídeo colocado nas redes sociais, o clube gaulês, que foi segundo classificado no campeonato da época passada, anuncia a chegada do jogador luso, de 22 anos, que tem contrato com os "gunners" até 2025. De acordo com a imprensa gaulesa, o contrato de empréstimo por um ano não tem opção de compra no final, pelo que o jogador regressará ao Arsenal em 2023/24. Na época transata, a primeira nos ingleses, que o contrataram ao Benfica, Nuno Tavares disputou 22 jogos na Premier League (13 como titular), conseguindo um golo, e ainda um encontro na Taça de Inglaterra e cinco na Taça da Liga inglesa.

Manchester United: Pela primeira ver desde o regresso ao trabalho, Cristiano Ronaldo fez uma publicação com os companheiros do Manchester United um dia antes de, como já garantiu, regressar aos jogos pelos "red devils" diante do Rayo Vallecano, em mais um jogo de preparação, em Old Trafford. Mais tarde, o treinador do clube inglês, Erik ten Hag, confirmou que o internacional português vai estar entre as opções para o duelo de amanhã."Cristiano Ronaldo faz parte da nossa equipa para amanhã, mas, tal como todos os outros, precisa de mais minutos nas pernas. Ele ainda não está em forma", afirmou.

Manchester City: O "Mundo Deportivo" garante que Bernardo Silva está disposto a esperar pelo Barcelona até ao último dia do mercado. O Manchester City exige 80 milhões de euros para deixar sair o jogador português.

Bayern Munique: Lewandowski falou pela primeira vez sobre a saída para o Barcelona e deixou duras críticas ao clube alemão, acusando-o de mentir. "Algumas pessoas não me disseram a verdade. E para mim foi sempre importante ser verdadeiro, tratar das coisas de forma clara. Isso talvez tenha sido um problema para alguns. No final, algo não funcionou bem comigo e foi aí que vi que era o momento de sair do Bayern e vir para o Barcelona. Tudo o que aconteceu nas últimas semanas antes de eu vir para o Barcelona... houve muita política envolvida. O clube tentou encontrar argumentos para me vender a outro clube. Tive de aceitar isso, embora tenham sido ditas muitas mentiras a meu respeito. Mas sei que os adeptos me apoiaram, mesmo nesse período", afirmou o polaco, em declarações à ESPN.