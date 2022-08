JN Hoje às 12:04 Facebook

Num vídeo publicado nas redes sociais, o F. C. Porto mostrou os bastidores da conquista da 23.ª Supertaça da história.

O F. C. Porto festejou a conquista da Supertaça Cândido de Oliveira no relvado do Estádio Municipal de Aveiro, após o triunfo, por 3-0, diante do Tondela.

Agora, os dragões revelam os bastidores da conquista num vídeo em que os adeptos e os craques partilham o protagonismo.