"O regresso do rei". Rio Ave anuncia chegada de Ukra

O clube vilacondense anunciou, este domingo, o regresso de Ukra. O extremo de 33 anos assinou por uma época, com mais uma de opção.

Ukra está de regresso a Vila do Conde. O Rio Ave, que esta época vai disputar a Liga 2, anunciou a chegada do extremo a uma casa que conhece bem. O atleta, que na última época representou o Santa Clara, chega a custo zero e assinou um contrato válido até junho de 2022, com mais uma de opção.

O português já esteve no Rio Ave de 2012/13 a 2015/16 e disputou um total de 156 jogos e marcou 16 golos. Ukra passou ainda por clubes como Varzim, Olhanense, F. C. Porto, Braga, Al Fateh (Arábia Saudita) e CSKA Sofia (Bulgária).