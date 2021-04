Bruno Fernandes Hoje às 20:32 Facebook

A partir desta segunda-feira já é possível fazer desporto em grupo até um máximo de quatro pessoas. O JOGO foi conversar com três corredores antes de um treino: dois deles ficaram com a covid-19 durante o confinamento, um sente saudade das provas e a outra sofre com os treinos solitários e não vê a hora de treinar com o seu grupo.