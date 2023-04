JN Hoje às 12:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O capitão dos dragões, acabado de renovar contrato, partilhou alguns segredos e algumas alcunhas dos colegas de equipa.

Pepe foi desafiado a falar sobre os colegas com quem partilha o balneário diariamente no F. C. Porto e deu a conhecer algumas particularidades do plantel às ordens de Sérgio Conceição.

Através de um vídeo publicado nas redes sociais, Pepe deu a conhecer, entre outros, o "resmungão", o "mágico" e o "forreta" dos dragões.