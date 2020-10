JN/Agências Hoje às 20:22 Facebook

O Sporting venceu este sábado o Santa Clara, nos Açores, por 2-1, com um bis de Pedro Gonçalves, num jogo da quinta jornada da Liga nem sempre bem jogado, mas em que os leões foram superiores.

O triunfo da equipa de Rúben Amorim foi conseguido graças a dois golos de Pedro Gonçalves, homem do jogo, que marcou aos 20 e aos 81, num jogo desinspirado de parte a parte.

Com a vitória, o Sporting, que antes do jogo estava em igualdade pontual com o Santa Clara (sete pontos), descola provisoriamente para o segundo lugar da classificação com 10 pontos.

O Sporting começou melhor o encontro e, logo aos dois minutos, Nuno Santos deixou o aviso: um remate fortíssimo que passou por cima da baliza de Marco.

Com o passar do tempo, o Santa Clara procurou reorganizar-se e subir no terreno, mas apenas até ao golo leonino. Aos 20 minutos, bola longa de Jovane e Pedro Gonçalves aproveitou a fragilidade da defesa açoriana para inaugurar o marcador, rematando, quase sem ângulo, entre o poste e o guarda-redes.

Com o golo marcado, o Sporting ficou melhor no encontro e, com mais posse de bola, a equipa de Rúben Amorim foi controlando todas as instâncias do encontro.

Mas nem sempre o domínio no campo é equivalente a vantagem no marcador e, a três minutos do final da primeira parte, Coates falhou o lance, Lincoln aproveitou para isolar Santana e o avançado brasileiro, com calma, driblou Adán e colocou a bola no fundo das redes, para o 1-1 ao intervalo.

Na segunda parte, a intensidade do jogo diminuiu e as oportunidades de golo foram escassas. O Sporting assumiu o controlo da posse de bola e instalou-se no meio campo do Santa Clara, mas, sem criatividade e sem acertar no último passe, os leões foram inofensivos.

Aos 73 minutos, o Sporting esteve muito perto de passar para a frente do marcador, quando, depois de um ressalto na área açoriana, Porro cruzou e Sporar cabeceou com a bola a rasar a baliza de Marco, na melhor oportunidade dos leões no segundo tempo.

Com o jogo a caminhar para o fim, o Sporting instalou-se no meio campo adversário e começou a criar vários lances de perigo. Num desses lances, aos 81, após uma saída infeliz de Marco, Pedro Gonçalves aproveitou a fífia do guarda-redes do Santa Clara e colocou o Sporting na frente do marcador.

