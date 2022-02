O risco das brutais imagens da Nazaré

André Bucho Hoje às 22:18 Facebook

Jorge Leal é o homem por detrás de muitas das imagens do surf de ondas gigantes captadas na Praia do Norte.

A Nazaré é o paraíso dos apaixonados pelo mar que são, simultaneamente, viciados em adrenalina. As ondas gigantes da região, com características únicas, são hoje mundialmente conhecidas muito pelas brutais imagens que tal fenómeno proporciona para o surf de ondas gigantes. Jorge Leal, há mais de 10 anos a viver na Nazaré, é o homem por trás de muitas delas, como a eterna gravação da onda de Garrett McNamara, a segunda maior a ser surfada da história e a maior naquela altura, em 2011, com registo oficial: 23,77 metros.

"Eu já estava dentro do surf de ondas grandes e até tenho uma gravação que apanhou a minha voz enquanto estava a fazer o vídeo e onde eu dizia 'esta vai ser a maior de sempre'", conta em entrevista ao JN. Esta aventura atrás das câmaras juntou duas paixões: o surf, modalidade que pratica, e a fotografia, onde se formou. "Fiz parte da equipa que começou tudo à volta das ondas da Nazaré e pegou o bichinho do surf das ondas grandes.", explica. "Chegou ao ponto de vir viver para a Nazaré", acrescentou, mas tem planos para outros locais. "Tenciono visitar outros sítios de ondas gigantes, mas convivo com os melhores surfistas de ondas grandes na Nazaré e eles dizem que aqui o nível é outro, nenhum local chega próximo".