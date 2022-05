O roupeiro que é história viva do Tondela

Rolando da Cruz é roupeiro no Tondela há mais de 40 anos e viu o clube a passar das divisões distritais ao principal escalão do futebol português. Em quatro décadas de trabalho, conta pelos dedos das mãos os dias maus que teve. Do campo pelado ao museu na garagem, faz parte da história dos beirões.

"Eu tenho dois grandes desgostos na vida: o falecimento da minha mulher e a descida de divisão do Tondela". A definição de paixão pelo futebol, por um clube e por uma cidade é facilmente entendida nesta frase de Rolando da Cruz, roupeiro do Tondela há 40 anos. Desde o campo pelado nas distritais, às máquinas de lavar roupa até à primeira divisão, tudo mudou, menos o sentimento que tem pelo Tondela.

Foi a 21 de março de 1982 que entrou no Clube Desportivo de Tondela aquele que viria a ser uma verdadeira lenda do emblema. Começou naquilo que continua no dia de hoje, como roupeiro. Na altura, sozinho, agora, com três pessoas que tem "total confiança". Rolando da Cruz explica que quando chegou, os beirões eram "um clube pobre, nada do que é hoje".