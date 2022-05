O "sonho cumprido" no "dia mais feliz" da vida de Zaidu

JN Hoje às 12:07 Facebook

Os dias passam, mas para Zaidu, o herói da vitória portista no Estádio da Luz que valeu o título de campeão nacional ao F. C. Porto, as emoções vividas no último sábado continuam "difíceis de descrever".

Nas redes sociais, o internacional nigeriano fala mesmo num "sonho cumprido" e garante: "Foi o dia mais feliz da minha vida, o golo mais importante da minha carreira, a noite mais incrível que vivi".

Garantindo guardar para sempre as "tantas manifestações de carinho" que recebeu, diz-se "muito grato" pelo primeiro título de campeão nacional da carreira, o qual "terá sempre um lugar muito especial na minha vida".

"Somos campeões!", exclamou, antes de apontar baterias ao que ainda falta jogar esta temporada. "Temos muito para ganhar, a começar pelo jogo de sábado, e mais troféus para conquistar, desde logo a Taça de Portugal", pormenorizou.

Zaidu apontou, no tempo de compensação, o golo que valeu a vitória ao F. C. Porto, por 1-0, na casa do Benfica, onde acabaria por festejar a conquista do 30.º de título de campeão nacional da sua história.