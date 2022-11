O sonho de voltar a ter a Maia na elite do hóquei

Daniela Silva Hoje às 10:40 Facebook

Hóquei Clube da Maia conta com mais de 120 praticantes e tem como meta aumentar o número de atletas nos escalões de formação.

Há oito anos nasceu o sonho de voltar a colocar a Maia no mapa do hóquei em patins. O pavilhão municipal Nortecoope já foi casa de uma equipa que esteve no topo da modalidade a nível nacional e internacional, o Centro Desportivo Nortecoope, que entretanto desapareceu. Hoje, é casa do Hóquei Clube da Maia, um clube jovem que completou, este ano, o oitavo aniversário.

Daniel Miranda e Carlos Pereira foram atletas do CD Nortecoope e perceberam a falta que fazia um clube de hóquei na cidade da Maia. Foi em 2014 que o projeto foi aprovado pela Câmara Municipal. O hóquei já era uma modalidade acarinhada na cidade e não demorou muito a aparecerem interessados para treinar. Muitos dos praticantes eram filhos de atletas e simpatizantes dos antigos clubes da Nortecoope. Neste momento, o clube conta com mais de 120 atletas de formação, distribuídos pelos vários escalões, desde a academia de patinagem até aos sub-17.