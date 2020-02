O sprint de Haaland que correu o mundo

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:41 Facebook

O norueguês Haaland foi considerado o homem do jogo no duelo frente ao PSG, para a Liga dos Campeões, que o Borussia venceu por 2-1 e, além dos dois golos que apontou, fez um sprint que está a dar que falar nas redes sociais.

Erling Haaland é o homem do momento. Depois de ter sido decisivo na vitória de terça-feira frente ao PSG, ao apontar os dois golos que deram a vitória (2-1) ao Borussia, foi considerando o homem do jogo e fez um sprint que está a correr o mundo.

Durante a primeira parte, e depois de limpar uma bola na grande área do Borussia, o norueguês subiu até à entrada da área do PSG em... 11 segundos. Segundo o jornal inglês "Daily Mail", Haalan não só esteve perto de bater o recorde do mundo dos 60 metros, ao completar a distância em 6,64 segundos, mais 0,03 do que o recorde atual, como ainda terá tingindo uma velocidade de 36 km/h durante o sprint.

