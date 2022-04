O toque de Midas de Unai Emery: um vencedor nato na Europa

Treinador do Villarreal está a ter grande sucesso no submarino amarelo: depois de ter conquistado a Liga Europa na época passada, esta temporada já levou a equipa às meias-finais da Liga dos Campeões. O sucesso europeu não é novidade para o técnico espanhol.

Unai Emery é um caso de verdadeiro sucesso, superação e qualidade futebolística. Nos últimos 11 anos chegou à fase final de uma competição europeia em dez ocasiões, mostrando um talento nato para colocar as equipas que orienta a jogar bom futebol e a triunfar nas provas internacionais.

O caso mais recente é na presente temporada. O Villarreal apurou-se na terça-feira para as meias-finais da Liga dos Campeões, tendo eliminado o Bayern Munique e a Juventus para alcançar esta fase. Apesar de ser conhecida como uma equipa com um futebol ofensivo, atrativo e de posse de bola, a estratégia espanhola passou por defender e contra-atacar no momento certo, revelando-se eficaz e mostrando novamente que Unai Emery é um treinador de ideias eficazes.