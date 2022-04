O último adeus a José Maria, antigo jogador do F. C. Porto

João Filipe Brandão Hoje às 18:44 Facebook

O funeral do antigo jogador do F. C. Porto realizou-se, esta manhã de domingo, no cemitério de Canidelo.

O avançado, lembrado pelo F. C. Porto como "o autor do primeiro golo nas competições europeias", faleceu aos 92 anos e representou os dragões ao longo de oito épocas.

No funeral, marcaram presença amigos e familiares de José Maria.

Recorde-se que a antiga glória da nação portista faleceu no sábado e mereceu a imediata atenção do clube azul e branco, que emitiu um comunicado em memória do ex-atleta.