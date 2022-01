O último adeus a Lima Pereira

JN Hoje às 18:12 Facebook

Cerimónias fúnebres do antigo jogador decorreram, esta segunda-feira, na Póvoa de Varzim.

As cerimónias fúnebres de Lima Pereira, antigo defesa-central do F. C. Porto, decorrem, esta segunda-feira e, na Basílica do Sagrado Coração de Jesus, na Póvoa de Varzim, marcaram presença diversos representantes dos dragões, com Pinto da Costa a reunir as maiores atenções.

Entre os vários amigos que quiseram deixar uma última homenagem estiveram, ainda, Vítor Baía e Luís Gonçalves, administradores da SAD portista, bem como Pedro Proença, presidente da Liga. Fernando Gomes, Rui Barros, Jaime Pacheco, André, Frasco, Bandeirinha e João Pinto também se deslocaram à Póvoa, assim como André Villas-Boas.

Lima Pereira, antigo internacional português faleceu no passado sábado, aos 69 anos, vítima de doença prolongada. Além do F. C. Porto, onde se sagrou campeão europeu e mundial de clubes, também representou o Varzim e Maia.