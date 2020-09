O vídeo da despedida de Fábio Silva do F. C. Porto

JN Hoje às 19:27 Facebook

O avançado português Fábio Silva assinou, este sábado, contrato com os ingleses do Wolverhampton e na hora da despedida do F. C. Porto publicou um vídeo nas redes sociais dedicado ao clube e aos adeptos.

"Não é um 'Adeus', é um 'Até já'. Um 'Até já' difícil mas repleto de gratidão e esperança. Esperança por regressar e voltar a escrever o meu nome na história deste Clube. Para sempre Dragão...azul e branco é o coração!!!", escreveu o jogador na mensagem que acompanhou as imagens dos momentos memoráveis que viveu nos azuis e brancos.