O vídeo de um hospital que pôs Jurgen Klopp a chorar

Nuno Barbosa Hoje às 22:23 Facebook

Twitter

Partilhar

A pandemia de Covid-19 tem trazido ao Mundo imagens terroríficas, como aquelas de quem luta pela vida, contra o vírus, em hospitais sobrelotados. Mas também há outras que nos exibem aquilo que a humanidade tem de melhor. Foi precisamente uma dessas situações que fez chorar o treinador do Liverpool, Jurgen Klopp.

O enredo decorre num hospital do Reino Unido. Separados por um vidro, são protagonistas um grupo de paramédicos que, de forma a incentivarem os colegas profissionais de saúde no interior dos cuidados intensivos, acenam-lhes enquanto cantam a música que ser de hino ao Liverpool, intitulada "You"ll never walk alone" ("Nunca caminharás sozinho").

Na primeira entrevista que concedeu após a paragem dos campeonatos de futebol, ao "The Guardian", o treinador da equipa campeã da Europa revelou que ficou extremamente comovido quando assistiu a esse vídeo.

"Enviaram-se esse vídeo e, quando o vi, comecei imediatamente a chorar. É extraordinário. Essas pessoas não só trabalham, como têm um espírito positivo. Estão habituadas a ajudar pessoas, colocam-se em perigo... Não poderia admirá-las mais", afirmou Jurgen Klopp.

Veja agora as imagens que se tornaram virais.