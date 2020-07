JN Hoje às 18:44 Facebook

Em véspera de clássico, o clube azul e branco publicou, esta quarta-feira, um vídeo motivacional com as vozes de Sérgio Conceição, Pepe, Alex Telles, Danilo Pereira, Corona e Fábio Silva. O F. C. Porto recebe hoje o Sporting e está a apenas um ponto de conquistar o 29.º título nacional.

Veja o vídeo: