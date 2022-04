Objetivo do Benfica: ter Roger Schmidt para conseguir marcar mais golos

Técnico alemão tem tudo alinhavado para assinar pelo Benfica e os números no ataque ajudam a explicar a escolha.

Roger Schmidt deverá mesmo ser o treinador do Benfica na próxima temporada. Ainda que tenha apenas quatro títulos na carreira, os números que o técnico apresenta no ataque são chamativos e superiores aos de Sérgio Conceição, Ruben Amorim, Jorge Jesus e até Bruno Lage.

As equipas do alemão são conhecidas por praticarem um futebol ofensivo, de ataque rápido e várias combinações, um pouco à imagem do "ADN" do Benfica. Não só a ideia de jogo é um dos motivos que pode agradar as águias, mas também os números que acumulou até este ponto na carreira.