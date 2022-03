Objeto da bancada leva à interrupção do Vitesse-Sparta Roterdão

JN/Agências Hoje às 22:43 Facebook

Twitter

Partilhar

O guarda-redes do Sparta Roterdão, Maduka Okoye, foi atingido na cabeça por um objeto atirado da bancada onde estavam os adeptos do Vitesse, o que levou à interrupção do encontro da 25.ª jornada da Eredivisie e ao respetivo abandono do terreno de jogo, por parte das duas equipas.

Este momento começou quando um adepto do Vitesse invadiu o relvado. O guardião do Sparta não gostou da interrupção promovida pelo fã e disse-lhe para sair. Momentos depois, Okoye aproximou-se de um dos postes da sua baliza para beber água, quando um adepto adversário lhe lançou um objeto, atingindo-o na cabeça.

Após este triste episódio, nos instantes finais do encontro, as duas equipas saíram do campo, recolheram aos balneários e o jogo foi suspenso. À altura da interrupção o Sparta Roterdão vencia por 1-0, restando saber como ficará o resultado, após verificação das incidências por parte da federação de futebol neerlandesa.