Observatório do Futebol dá o Sporting como favorito ao título

No relatório de antevisão à temporada 2022/2023, publicado esta segunda-feira, o Observatório do Futebol coloca o Sporting como principal favorito ao título de campeão, enquanto Marítimo, Vizela e Arouca figuram nos lugares de despromoção.

A previsão do Observatório do Futebol (CIES) foi publicada quando estão cumpridas três jornadas da Liga, com os resultados a estarem, para já, desalinhados com o relatório.

Na corrida pelo título, o Sporting é apontado como o favorito à conquista do campeonato, à frente de dragões e águias, mas já leva cinco pontos de atraso para o líder, e campeão em título, F. C. Porto, sendo que o Benfica ainda pode igualar os portistas no topo da tabela, caso vença o jogo em atraso da 3.ª ronda, frente ao Paços de Ferreira.

Também na luta pela manutenção, as primeiras jornadas estão longe de refletir as previsões do Observatório do Futebol. Tanto Vizela quanto o Arouca, apontados aos dois últimos lugares, estão a viver um arranque de campeonato positivo, tendo apenas perdido para F. C. Porto e Benfica, respetivamente.

Só o Marítimo está em linha com o cenário traçado pelo Observatório do Futebol, ainda que, na previsão publicada, os madeirenses surjam no antepenúltimo lugar, de acesso ao play-off de manutenção, frente ao terceiro classificado da Liga 2.

Nas principais ligas europeias, só em Itália se aponta a um campeão diferente do da última época, com o Inter a ter maior grau de favoritismo em comparação com o detentor do "Scudetto", o AC Milan.

As previsões têm por base um modelo estatístico que inclui os resultados de cada equipa nas últimas duas temporadas, o nível de experiência dos atuais plantéis e o balanço do mercado de transferências.