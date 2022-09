Ocorrências com crianças em jogos de futebol chegam à alçada da Federação

Comissão de Instrutores da Liga despacha diligências de casos em Famalicão e no Estoril.

A Comissão de Instrutores da Liga Portugal já concluiu as diligências a propósito dos mediáticos casos ocorridos com crianças, nos jogos Famalicão-Benfica (0-1), da sexta jornada do campeonato português, e Estoril-F. C. Porto (1-1), na ronda seguinte, disputados no dias 10 e 17 deste mês, respetivamente. O processo encontra-se agora nas mãos do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

No caso do encontro no Minho, a referida entidade da Liga de Clubes recebeu os primeiros dados a 13 de setembro, tendo demorado 15 dias para concluir o trabalho. Já sobre o que se passou no encontro Estoril-F. C. Porto, o assunto chegou à Comissão de Instrutores da Liga no dia 21 e foi despachado nesta quarta-feira, tal como o do jogo de Famalicão, segundo apurou o JN.