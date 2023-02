Oday Dabbagh de saída para os belgas do Charleroi na próxima época

O futebolista palestiniano Oday Dabbagh sairá do Arouca, em fim de contrato, no término da temporada, rumo ao Charleroi, com quem ficará vinculado até 2026, anunciou o 12.º classificado do campeonato belga.

"O Sporting de Charleroi tem o prazer de anunciar que chegou a acordo com Oday Dabbagh para a sua chegada no próximo verão. [...] Um ponta de lança puro, Oday Dabbagh (183 cm) juntar-se-á ao ataque das 'zebras' a partir do próximo mês de junho, até 2026. O 'staff', a direção, os jogadores e toda a família do Sporting [de Charleroi] dão as boas-vindas ao nosso novo avançado e desejam-lhe todo o sucesso com a camisola 'zebra'", indicou o clube, em comunicado, na terça-feira.

O palestiniano chegou ao Arouca no início da época 2021/2022 e registou quatro golos e uma assistência, em 24 jogos, na época de estreia no futebol português.

Nesta temporada, o ponta de lança é o melhor marcador dos arouquenses, totalizando dez golos em 17 partidas, seis dos quais na I Liga, e tem sido uma figura de destaque na boa campanha que o emblema da Serra da Freita tem vindo a realizar.

Dabbagh não foi convocado para a derrota frente ao Benfica de terça-feira (3-0), com o treinador Armando Evangelista a confirmar, no final do jogo, que a ausência estava relacionada com a transferência, tendo sido o reforço Benji Michel a assumir o lugar, perante a lesão que deixou Rafa Mújica também de fora.

Ao fim de 18 jornadas de campeonato disputadas, a turma de Armando Evangelista ocupa atualmente o sétimo lugar, com 26 pontos, e vai procurar regressar às vitórias na deslocação ao terreno do Gil Vicente, marcada para domingo.