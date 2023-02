Odegaard, a ascensão do norueguês que brilha no Arsenal

Tomás Moreira Hoje às 19:55 Facebook

O Arsenal está bem lançado para ganhar o campeonato inglês pela primeira vez em 19 anos, muito pela contribuição de Martin Odegaard, médio norueguês, contratado há duas épocas ao Real Madrid. Da célebre transferência para os merengues, com apenas 15 anos, às dificuldades de afirmação no futebol sénior, a história da curta carreira do jogador nórdico está cheia de peripécias.

Em 2014, pouco depois de se ter estreado na seleção principal da Noruega, Odegaard assinou pelo Real Madrid. O clube espanhol tinha ganho a corrida à contratação do adolescente de 15 anos, que já tinha realizado uma época inteira na equipa principal do Stromsgodset, na liga norueguesa. Antes, o Manchester United, onde já tinha treinado à experiência nos com 14 anos, tentou convencer o jogador, visto como uma contratação importante para Louis Van Gaal, na altura treinador dos red devils, que voou até à Noruega e falou com o jovem.

Também o Manchester City, que preparava a vinda de Pep Guardiola, planeava a aquisição de Odegaard, com o diretor Txiki Begiristain a ver com bons olhos as características do médio, inseridas na ideia de jogo do futuro treinador dos citizens. O clube estava bem posicionado para levar o jovem prodígio da Noruega, inclusivamente mostrou-lhe o centro de treinos e apresentou-lhe o projeto que visava atingir o domínio do futebol inglês.

Porém, de acordo com o pai do jogador, o Real Madrid prometia uma integração imediata na equipa principal, junto dos galáticos. Begiristain não lhe podia prometer o mesmo no Manchester City, dizendo que demoraria algum tempo a chegar ao plantel principal, o que acabou por influenciar a decisão de Odegaard. No entanto, os merengues não foram o único clube espanhol a tentar adquirir o jovem: os rivais FC Barcelona estiveram perto de ter o médio e só não concretizaram a transferência devido à proibição de contratar jogadores durante 14 meses, entre 2014 e 2015. Martin Odegaard não quis esperar e acabou por escolher os rivais madrilenos.

A notícia fez furor pela juventude do jogador, que era visto como uma das maiores promessas a nível mundial. Mais tarde, em 2019, foi revelado através do Football Leaks que o Real Madrid tinha oferecido ao pai de Odegaard o cargo de treinador dos sub-11 dos merengues, com o salário de cerca de 3.4 milhões de euros por ano. Depois de duas épocas e meia onde jogou maioritariamente na equipa secundária do Real Madrid, o clube tomou a decisão de emprestar o médio ao Heerenveen, dos Países Baixos, por um ano e meio, de janeiro de 2017 até junho de 2018.

Odegaard fez mais de 40 jogos durante o empréstimo aos neerlandeses, o que não foi suficiente para ficar no plantel do Real Madrid, pelo que se seguiu nova cedência, desta vez ao Vitesse, também no campeonato dos Países Baixos. Foi nessa época, 2018/19, que o norueguês "explodiu", apontando 11 golos e 12 assistências em 39 jogos. Mais uma vez, a prestação do jovem criativo não garantiu um lugar no plantel dos blancos da época seguinte, que o emprestaram à Real Sociedad. No País Basco, Odegaard voltou a ter bons números (sete golos e nove assistências), o que assegurou, finalmente, um lugar no Real Madrid na temporada 2020/21.

Porém, a pouca utilização na primeira parte da temporada levou-o a novo empréstimo: o Arsenal garantiu a cedência do norueguês em janeiro de 2021 por 2 milhões de euros. O médio ofensivo teve um impacto imediato na segunda metade da época dos gunners e acabou por transferir-se a título definitivo para Londres no verão de 2021, a troco de 35 milhões de euros. Ao longo do ano seguinte, tornou-se uma das principais figuras da equipa de Mikel Arteta e foi nomeado capitão do Arsenal no verão de 2022.

Esta época, o norueguês já soma 14 contribuições diretas para golo (oito golos e seis assistências) e foi eleito Jogador do Mês da Premier League em novembro e dezembro. Foi na Premier League que Martin Odegaard confirmou todo o potencial que lhe era preconizado na adolescência, liderando em 2022/23 a campanha brilhante do Arsenal, que está em boa posição para levantar o troféu que escapa desde 2004, quando Odegaard tinha apenas cinco anos.