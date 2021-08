Odegaard e Ramsdale reforçam Arsenal

Hoje às 21:13 Facebook

O Arsenal é o grande vencedor do dia, no que toca a contratações, depois de oficializar o médio Odegaard e guarda-redes Ramsdale. A Sevilha chegou o avançado Rafa Mir e Gary Cahill chegou a Bournemouth a custo zero.

ARSENAL: Fustigado pela derrota na ronda inaugural da Premier League, contra o Brentford (2-0), os gunners procuram reforços que possam acrescentar qualidade e entrar de caras no onze inicial de Mikel Arteta. Do Real Madrid chegou o médio Martin Odegaard, jogador conhecido desde os 16 anos, quando ingressou nos merengues e o guarda-redes Ramsdale, vindo do Sheffield United. O norueguês esteve emprestado ao Arsenal na temporada passada, mas chega em definitivo, a troco de cerca de 40 milhões de euros e vai ser o dono da camisola 8. Já o guardião britânico, esteio defensivo do Sheffield em 2020/21, terá assinado a troco de 20 milhões de euros, para fazer concorrência a Bernd Leno.

SEVILHA: Rafa Mir chega ao plantel de Julen Lopetegui, vindo do Wolverhampton, e assinou um acordo válido para as próximas seis temporadas, sem ser conhecido o valor da transferência. Integrou a convocatória olímpica da Espanha, tendo sido decisivo em alguns jogos, Agora vai ter uma nova aventura e poderá estar apto para jogar já contra o Getafe.

POLÓNIA: O Lech Poznan garantiu os serviços do português Pedro Rebocho, jogador formado no Benfica e que no ano passado esteve emprestado ao Paços de Ferreira, pelos franceses do Guingamp. O defesa esquerdo, de 26 anos, estará pronto para embarcar rumo à Polónia onde vai realizar os habituais exames médicos e se vai juntar aos novos companheiros no início da próxima semana. À sua espera Rebocho tem um contrato válido por duas épocas.

INGLATERRA: Após ter ficado sem contrato o internacional inglês, Gary Cahill, assinou pelo Bournemouth, da segunda divisão britânica. O defesa central jogou na Premier League no ano passado, tendo estado ao serviço do Crystal Palace, e prepara-se para uma nova aventura, aos 35 anos. O clube mostrou-se bastante satisfeito pela contratação. "Garantimos um dos melhores defesas que jogaram na Premier League".