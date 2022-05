Oferta curta pelo capitão e Al Musrati perto do Fulham

SAD rejeita proposta das águias e ameaça com participação. Líbio falha jogo da seleção com o Botsuana para negociar

O Sporting de Braga rejeitou liminarmente uma proposta do Benfica, de dez milhões de euros, para contratar Ricardo Horta. A sociedade liderada por António Salvador já comunicou a decisão à homóloga benfiquista, acrescentando, segundo o JN apurou, que avançará com uma participação, caso as águias mantenham contactos diretos ou indiretos com o jogador.

Ricardo Horta, de 27 anos, tem contrato com o Braga até 2026 e uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros. No ano passado, o capitão da equipa minhota, face a uma proposta de 15 milhões de euros, por parte dos norte-americanos do Atlanta, rejeitou a oferta e acabou por permanecer na "pedreira".