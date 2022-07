Oferta do F. C. Porto de 10 milhões de euros por Verón é curta para o Palmeiras

Nuno A. Amaral Hoje às 22:47 Facebook

Portistas têm a concorrência de clubes espanhóis e italianos na corrida à contratação do atacante brasileiro. Empresário do jogador está na Europa.

Gabriel Verón é um dos alvos dos dragões no mercado, mas a possível contratação do avançado do Palmeiras adivinha-se difícil de concretizar. Ao que foi possível apurar junto de fonte próxima do clube paulista, a SAD portista já terá mesmo feito chegar ao Brasil uma proposta de 10 milhões de euros, mas esse valor fica muito abaixo do que os dirigentes do "Verdão" pretendem encaixar.

Segundo a mesma fonte, os 10 milhões oferecidos pelo F. C. Porto poderão funcionar como base de negociação com outros clubes, havendo equipas de Espanha e Itália a monitorizar a situação do avançado, de 19 anos. O empresário do atacante, Fábio Mello, encontra-se neste momento na Europa, o que poderá indiciar movimentações dos clubes interessados.