Oferta obrigacionista sobe até aos 60 milhões de euros

O Benfica anunciou um aumento da oferta obrigacionista até aos 60 milhões de euros. Em comunicado à CMVM, as águias esclarecem que esta subida diz respeito à operação lançada a 16 de maio no valor de 40 milhões.

"Informa-se que a Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD (a "Benfica SAD" ou o "Emitente") decidiu em 23 de maio de 2022 aumentar o número máximo de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado "Benfica SAD 2022-2025" ("Obrigações Benfica SAD 2022-2025") ao qual se refere o prospeto de oferta pública de subscrição e de admissão à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon gerido pela Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. relativo ao mencionado empréstimo obrigacionista, aprovado e divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários ("CMVM") em 10 de maio de 2022 ("Prospeto") para até 12.000.000 de obrigações e, por conseguinte, aumentar o respetivo valor nominal global para até €60.000.000", lê-se no comunicado.