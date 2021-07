Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 12:59 Facebook

Cervi está oficialmente de saída do Benfica, anunciou o clube em comunicado. Os espanhóis do Celta de Vigo acertaram a contratação do extremo argentino, que vai assinar até 2024.

O Celta de Vigo também já confirmou o negócio em comunicado no próprio site, destacando as qualidades de Cervi de "velocidade, técnica e facilidade para criar situações de golo".

Franco Cervi marcou 21 golos e assistiu por 26 vezes ao serviço do Benfica, tendo conquistado seis títulos.