Oficial: Danilo emprestado pelo F. C. Porto ao Paris Saint-Germain

O internacional português Danilo Pereira foi emprestado pelo F. C. Porto ao Paris Saint-Germain, com opção de compra no final da temporada, informou, esta segunda-feira, o campeão francês de futebol.

Negócio fechado. De acordo com o que apurou o JN, Danilo assinou por um ano de empréstimo e, no final da época, se o PSG ficar no primeiro ou segundo lugar da Ligue 1, a ligação prolonga-se automaticamente por mais quatro temporadas.

Pelo empréstimo, os parisienses pagam imediatamente quatro milhões de euros ao F. C. Porto. Depois, cumprindo-se o referido objetivo, entrarão mais 16 milhões de euros nos cofres da SAD portista.

Danilo Pereira tinha acabado de entrar na sexta época ao serviço do F. C. Porto, por quem conquistou dois campeonatos e uma Taça de Portugal. Fez 202 jogos pelos portistas e apontou 19 golos. Aos 29 anos, era o capitão da equipa de Sérgio Conceição.

Agora, será colega de Neymar e companhia na equipa vice-campeã europeia. Através das redes sociais, os dragões já se despediram do antigo dono da braçadeira.