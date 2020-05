DGS aprova nove estádios para a retoma da Liga

JN Hoje às 12:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Há seis recintos que têm de ser sujeitos a correções para poderem receber jogos de futebol. Marítimo vai mesmo jogar na Madeira.

A Liga Portugal emitiu uma nota oficial com o nome dos nove estádios aprovados pela Direção-Geral de Saúde que poderão receber jogos de futebol durante a retoma do campeonato. Os recintos aprovados são a Cidade do Futebol, o Estádio D. Afonso Henriques (V. Guimarães), o Estádio do Dragão (F. C. Porto), o Estádio João Cardoso (Tondela), o Estádio José de Alvalade (Sporting), o Estádio do Marítimo (Marítimo), o Municipal de Braga (Braga), o Estádio da Luz (Benfica) e o Portimão Estádio (Portimonense).

A nota dá conta que os estádios do Bonfim (V. Setúbal), Capital do Móvel (Paços de Ferreira), Cidade de Barcelos (Gil Vicente) Clube Desportivo das Aves (Aves), Bessa (Boavista) e Arcos (Rio Ave) terão de fazer "um conjunto de correções para que possam ser novamente vistoriados pelas autoridades de saúde".

O Santa Clara, o Belenenses SAD ficam de fora deste plano e jogarão na Cidade do Futebol. O Moreirense irá jogar em Guimarães e o Famalicão também jogará em campo neutro.