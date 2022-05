Fábio Carvalho confirmado como reforço pelo Liverpool

JN/Agências Hoje às 10:36 Facebook

O internacional sub-21 português, que alinhava no Fulham, junta-se aos "reds" no dia 1 de julho. Vínculo será válido até 2027.

O clube inglês confirmou o negócio no seu sítio oficial, numa nota em que define Fábio Carvalho como "um grande talento".

Aos 19 anos, o médio ofensivo apontou dez golos nos 36 jogos que disputou pelo Fulham, ajudando o emblema de Londres a conquistar o Championship e a subir à Premier League, na próxima época.

O negócio, há muito alinhavado, deve render cerca de oito milhões de euros ao clube que tem Marco Silva como treinador.

"Só quero agradecer tudo o que fizeram por mim, dentro e fora do terreno de jogo. No campo, cantam o meu nome e puxam por mim, fora do campo estão sempre a saudar-me. Até a minha família tem fãs a abordarem, a cumprimentarem, o que me deixa feliz", referiu Fábio Carvalho, em declarações reproduzidas pelo Fulham.