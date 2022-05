Oficial: Jeremiah St. Juste é o primeiro reforço dos leões

Sporting confirmou a contratação do defesa central por 9,5 milhões de euros mais 2,5 milhões de euros por objetivos. Neerlandês assina por quatro temporadas e fica blindado com cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

Está oficializada a primeira contratação do Sporting para a temporada 2022/23. Jeremiah St. Juste, central de 25 anos, chega proveniente do Mainz, da Liga alemã, e o investimento total pode ascender aos 12 milhões de euros.

Além disso, os alemães garantiram ainda 10% de um futuro lucro que a SAD de Alvalade possa fazer numa futura venda do jogador. Em comunicado à CMVM, os leões referem ainda que "os serviços de intermediação" deste negócio ultrapassam 1,1 milhões de euros.

St. Juste fez a parte final da sua formação no Heerenveen, dos Países Baixos, onde se estreou como profissional na temporada 2014/15. Fez 73 jogos antes de se mudar para o Feyenoord, do mesmo país, onde jogou 50 vezes, antes de se mudar para o Mainz, da Alemanha, em 2019/20. Deixa o clube ao fim de três temporadas com 69 jogos disputados. Foi ainda internacional sub-21 pelos Países Baixos.