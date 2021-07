Rui Costa oficializado como presidente da SAD do Benfica

JN Hoje às 19:26 Facebook

O Benfica comunicou, esta sexta-feira, que o vice-presidente Rui Costa,assume funções na liderança do clube por causa da detenção de Luís Filipe Vieira.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que, nos termos que se encontram estatutariamente previstos e em virtude da comunicação realizada hoje [sexta-feira] pelo presidente da Direção, Luís Filipe Vieira, o Vice-Presidente Rui Manuel César Costa, assume, com efeitos imediatos, a presidência do Sport Lisboa e Benfica, nos termos da alínea a do número 3 do artigo 61 dos estatutos do Clube", pode ler-se no comunicado publicado no site oficial das águias.

Esta nomeação, segundo avança o clube da Luz, teve "o apoio unânime dos membros da Direção do Sport Lisboa e Benfica".