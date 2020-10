Oficial: Sporting empresta Misic ao Dínamo Zagreb com opção de compra

JN Hoje às 12:23 Facebook

Foi o último jogador inscrito pelo Sporting no dia do fecho do mercado, mas já se sabia que não constituiria opção para Rúben Amorim e, agora, foi encontrada uma solução para o futuro imediato de Josip Misic.

O médio centro, de 23 anos, está regresso ao país que o viu nascer, a Croácia, agora para servir o Dínamo Zagreb até ao final da temporada, por empréstimo do Sporting. Na oficialização da transferência, na manhã desta terça-feira, o clube croata anuncia que reservou uma cláusula de opção de compra, sem revelar o valor da mesma ou se tem cariz obrigatório.

Pedido expresso de Jorge Jesus para o Sporting em janeiro de 2018, Misic passou a última época e meia cedido ao PAOK, da Grécia. Pelos leões fez apenas 9 jogos, mas será o quinto futebolista da história a representar Sporting e Dínamo Zagreb, depois de Ivkovic, Pranjic, Tonel e Wilson Eduardo.

Pelo menos até janeiro, Misic só poderá jogar nas provas internas da Croácia, uma vez que a transferência já foi feita depois do prazo estabelecido pela UEFA para a inscrição dos jogadores. O Dínamo Zagreb está no grupo K da Liga Europa, juntamente com Feyenoord, CSKA Moscovo e Wolfsberger.

O Sporting resolve, desta forma, o futuro de mais um excedentário. Camacho, Ristovski e Bruno Gaspar são casos ainda por resolver.