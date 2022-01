OFICIAL: Vlahovic na Juventus, herda número de CR7

Hoje às 19:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Chegou ao fim uma das principais novelas deste mercado de inverno: Dusan Vlahovic deixou a Fiorentina, rumo à Juventus, por 70 milhões de euros, mais objetivos. O atacante sérvio vai envergar a camisola 7, cujo último dono foi Cristiano Ronaldo.

O avançado, que lidera a lista de marcadores da Serie A com 17 golos, chegou a ser discutido como hipótese para reforçar o Arsenal, mas preferiu continuar em Itália, tendo assinado um contrato válido até 2026.

Os bianconeri vão pagar um total de 70 milhões de euros, divididos em três prestações, ficando ainda previsto o pagamento de outros dez milhões no caso do cumprimento de vários objetivos. Para além destes valores, a Juventus oficializou que vai pagar 11,6 milhões em comissões a empresários e outros detalhes do negócio.

Os 70 milhões que a sua transferência vai custar aos cofres do emblema de Turim representa a quarta contratação mais cara da Juventus, depois de Cristiano Ronaldo (117 milhões de euros), Gonzalo Higuaín (90 milhões de euros) e Matthijs De Ligt (85 milhões de euros).

Dusan Vlahovic formou-se no Partizan (Sérvia) e rumou à Fiorentina na época 2017/18, para as equipas jovens. Cedo os italianos perceberam o potencial do atacante, de 22 anos, que em 108 jogos pelos viola marcou 49 golos.