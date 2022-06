Oficialização de Jorge Jesus é a notícia do dia

O mercado de verão continua a fervilhar e os clubes parecem dispostos a preparar a nova temporada antes de os jogadores irem de férias após os compromissos com as seleções. Esta quinta-feira, o destaque vai para o treinador português Jorge Jesus, que foi confirmado como treinador dos turcos do Fenerbahçe.

Fenerbahçe: O treinador português conheceu as instalações do clube e assinou por uma temporada com o vice-campeão turco. Depois de vários dias de intensas negociações, Jorge Jesus foi oficializado pelo Fenerbahçe como novo treinador. Numa publicação nas redes sociais, o clube de Istambul fala de Jesus como um "mundialmente famoso treinador português" e lembra os 19 troféus conquistados pelo técnico, incluindo quatro campeonatos em três países diferentes e a Taça Libertadores pelo Flamengo. Aos 67 anos, Jorge Jesus regressa ao ativo praticamente meio ano depois de ter deixado o Benfica.

Arouca: O médio Pedro Moreira, de 33 anos, renovou por mais duas épocas com o 15.º posicionado da Liga Portugal. "Estou muito feliz pela renovação pois foi o clube que me fez voltar a sentir apaixonado pelo futebol. Só tenho a agradecer à direção e à equipa técnica por confiarem e acreditarem em mim e aos arouquenses por me fazerem sentir em casa", disse o jogador, citado pelo clube. Pedro Moreira chegou ao Arouca há três épocas e já disputou 50 jogos.

Rio Ave: O defesa central Ângelo Meneses e o médio Kelvin Monteiro estão de saída dos vila-condenses, que estão de volta à Liga Portugal. Os dois jogadores não foram opção constante no Rio Ave, tendo disputado 13 e 9 jogos, respetivamente, esta temporada que agora findou.

PUB

Braga: Cedido, na última época, pela academia Sahel Atlantic, Djibril Soumare convenceu os responsáveis arsenalistas e rubricou um contrato válido até 2026 com os bracarenses. Em 2021/2022, o médio senegalês, de 19 anos, disputou 21 jogos pela equipa sub-19 do Braga.

Famalicão: André Simões é o primeiro reforço do Famalicão, tendo em vista a próxima temporada. O médio, de 32 anos, deixou os gregos do AEK de Atenas e assinou até 2025 com o emblema famalicense, oitavo classificado na última edição da Liga. "Tenho o objetivo de ajudar o clube a alcançar as metas que se propõe atingir. Tem um projeto com uma grande ambição e com o qual me identifico, pois sou um jogador que gosta de dar tudo e que pretende acrescentar sempre algo à equipa", referiu André Simões, aos canais do clube.

Boavista: Ao que tudo indica, Salvador Agra vai reforçar o plantel dos axadrezados. O avançado, de 30 anos, terminou contrato com o Tondela, despromovido à Liga 2, e está a caminho do Bessa. Na última temporada, Agra somou sete golos e igual número de assistências pelos beirões.

Marítimo: O médio Miguel Sousa, promovido ao plantel principal em janeiro, renovou contrato com os madeirenses por três temporadas. "Miguel Sousa, médio do Marítimo da Madeira, de 23 anos, acertou a renovação de contrato com o emblema verde-rubro até ao mês de junho de 2025", pode ler-se na nota publicada pelo Marítimo no site oficial. O atleta natural de Lisboa chegou na época 2018/19 ao conjunto insular para representar a equipa B, tendo ainda alinhado pela equipa de sub-23 ao longo das quatro temporadas que já cumpriu com a camisola maritimista.

Penafiel: O antigo lateral direito do Nacional Rúben Freitas foi contratado por duas temporadas pelos durienses.

Nacional: O médio Vítor Gonçalves rescindiu o contrato que o ligava aos insulares. O jogador, de 30 anos, havia sido um dos reforços da equipa da época passada, tendo na altura rubricado um vínculo válido por duas temporadas.

Vilafranquense: O médio Ricardo Dias, de 32 anos, ex-Académica, é o primeiro reforço da equipa para a nova época. O médio chega a Vila Franca de Xira depois de cinco épocas consecutivas ao serviço da Briosa. Na carreira, o jogador conta ainda com passagens pelo F. C. Porto, Tourizense, Santa Clara, Beira-Mar, Belenenses e Feirense.

Torreense: O clube de Torres Vedras oficializou a renovação, por uma época, de Mateus, avançado internacional angolano, de 37 anos, que foi eleito o melhor jogador da edição de estreia da Liga 3, bem como do defesa João Pereira, de 32 anos.

PAOK: O emblema grego está perto de confirmar a oficialização das contratações dos portugueses Rafa Soares e André Ricardo a custo zero. O lateral esquerdo, de 27 anos, terminou contrato com o Vitória de Guimarães, e vai assinar por três temporadas. Já o médio de 21 anos, que representou os sub-23 do Famalicão, firmará vínculo por quatro épocas.

Real Madrid: O internacional alemão Antonio Rudiger assinou por quatro temporadas com os merengues. O antigo defesa central do Chelsea, de 29 anos, terminou contrato com os londrinos e torna-se num reforço de peso para o eixo defensivo do campeão europeu e espanhol.

Chelsea: Segundo o jornal britânico "Daily Mail", o ponta de lança belga Romelu Lukaku está disposto a baixar o salário para poder voltar ao Inter de Milão, na próxima época. A publicação avança que o internacional belga, de 29 anos, admite perder 3,5 milhões dos mais de 13 milhões de euros anuais que aufere no clube londrino. De recordar que, na última época, o Chelsea contratou Lukaku precisamente ao Inter a troco de 114 milhões de euros.

Manchester United: Continua a debandada de craques nos "red devils". Depois de Paul Pogba e Jesse Lingard, é a vez de Juan Mata se despedir do United, nove temporadas depois. O internacional espanhol, de 34 anos, disputou 285 jogos e marcou 51 golos durante a sua estadia em Old Trafford.

Tottenham: Depois de Ivan Perisic (ex-Inter de Milão), os "spurs" preparam-se para anunciar a contratação de Fraser Forster, guarda-redes de 34 anos que está em final de contrato com o Southampton. Forster deve assinar até 2024 e será a sombra de Hugo Lloris na baliza do clube londrino. Já o guarda-redes italiano Pierluigi Gollini ezstá de regresso ao Atalanta após o empréstimo ao Tottenham.

Lazio: O treinador Maurizio Sarri, de 63 anos, prolongou o vínculo com o clube romano por mais um ano, ficando ligado até 2025. O técnico chegou aos "biancocelesti" no início da temporada e terminou na quinta posição.

Juventus: Paul Pogba estará perto de regressar à "Vecchia Signora", de acordo com sítio "Goal". O médio internacional francês terminou contrato com o Manchester United, que o havia contratado à "Juve" por mais de 100 milhões de euros em 2016, e deve assinar por três temporadas com o emblema italiano, com um salário anual a rondar os 7,5 milhões de euros.

Hertha Berlim: Sandro Schwarz é o novo técnico da formação germânica, que garantiu a permanência na Bundesliga depois de ter saído vencedora do play-off de manutenção com o Hamburgo. O treinador, de 43 anos, deixou o Dínamo de Moscovo e assinou por duas épocas com o Hertha, sucedendo a Félix Magath no cargo.

Bayer Leverkusen: O clube alemão oficializou a contratação do avançado checo Adam Hlozek, 19 anos, proveniente do Sparta de Praga, que ficou com um vínculo de cinco temporadas. O jogador, que contabiliza 14 internacionalizações pela seleção principal da República Checa, terá custado ao clube cerca de 22 milhões de euros.